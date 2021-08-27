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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanıyor.
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Kabil’deki patlamalar neyin habercisi?

Afganistan başkentinde meydana gelen patlamalar, ülkenin geleceğine dair endişeleri artırdı. Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile hem Taliban dışındaki silahlı örgütleri hem de ülkenin geleceğini nelerin belirleyeceğini konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 27.08.2021
Kabil’deki patlamalar neyin habercisi?

Taliban ülkenin yönetimini ele geçirmeye çalışırken Afganistan başkentinde meydana gelen patlamalar, ülkenin geleceğine dair endişeleri artırdı. Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile hem Taliban dışındaki silahlı örgütleri hem de ülkenin geleceğini nelerin belirleyeceğini konuştuk.

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