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Japon ve Türk dostluğunun simgesi Ertuğrul Fırkateyni’nin hikayesi ne?

Tuba Memiş  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Japon ve Türk dostluğunun simgesi Ertuğrul Fırkateyni’nin hikayesi ne?

Türkiye ile Japonya dostluğunun simgesi olarak kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seferinden dönerken batmasının üzerinden 133 yıl geçti. Doç. Dr. Mehmet Korkmaz Ertuğrul Fırkateyni’nin hazin öyküsünü anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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