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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, Anadolu Ajansı tarafından FPV dron ile görüntülendi.-VTR
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İtalya’daki seçim sonuçları ve Avrupa’da yükselen aşırı sağ

İtalya’daki seçim sonuçlarına göre aşırı sağcı parti başkanı Giorgia Meloni’nin başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor. Avrupa’da aşırı sağın yükselişini Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ile konuştuk.

Sefa Şengül   | 30.09.2022
İtalya’daki seçim sonuçları ve Avrupa’da yükselen aşırı sağ

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