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İsveç’te seçimlerin ardından hükümet kurma hesapları

İsveç'teki seçimleri ve seçimlerin ardından hükümet kurma hesaplarını Stockholm’deki Anadolu Ajansı Muhabiri Atila Altuntaş ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 12.09.2022
İsveç’te seçimlerin ardından hükümet kurma hesapları

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