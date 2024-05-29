İstanbul’un fethinde rol oynayan faktörler nelerdi?
Ankara
Fatih Sultan Mehmet’in 21 yaşındayken büyük zafer sonucu Türk medeniyetine kazandırdığı dünyanın en değerli hazinelerinden İstanbul, 571 yıldır medeniyetin öncü ve eşsiz şehri olmayı sürdürüyor. Peki, İstanbul'un fethi nasıl gerçekleşti? Fethin sembolleri neler? İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini de yürüten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çoşkun Yılmaz ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.