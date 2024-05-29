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İstanbul’un fethinde rol oynayan faktörler nelerdi?

Betül Sümeyye Us  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
İstanbul’un fethinde rol oynayan faktörler nelerdi?

Ankara

Fatih Sultan Mehmet’in 21 yaşındayken büyük zafer sonucu Türk medeniyetine kazandırdığı dünyanın en değerli hazinelerinden İstanbul, 571 yıldır medeniyetin öncü ve eşsiz şehri olmayı sürdürüyor. Peki, İstanbul'un fethi nasıl gerçekleşti? Fethin sembolleri neler? İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini de yürüten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çoşkun Yılmaz ile konuştuk.

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