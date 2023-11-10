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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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İstanbul’da susuzluk tehlikesi hangi seviyede?

Yurt genelinde düzenli yağış almayan bölgeler arasında yer alan İstanbul’daki barajlarda su, kritik seviyeye geriledi. Hem barajlardaki su durumunu hem de olası senaryoları, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
İstanbul’da susuzluk tehlikesi hangi seviyede?

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