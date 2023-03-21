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İstanbul’da kentsel dönüşüm ne durumda?

Tuba Memiş  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
İstanbul’da kentsel dönüşüm ne durumda?

Ankara
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanırken gözler megakent İstanbul’a çevrildi. Peki, İstanbul’da kentsel dönüşüm ne aşamada? Hangi çalışmalar yürütülüyor? Anadolu Ajansı Muhabiri Hikmet Faruk Başer anlattı.

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