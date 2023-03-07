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İstanbul’da en yaşlı konut stoku hangi ilçelerde?

Tuba Memiş  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
İstanbul’da en yaşlı konut stoku hangi ilçelerde?

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler riskli illerimizden İstanbul’a çevrilmişti. "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi"nde yer alan veriler ışığında, bölgenin en yaşlı konut stoklarını, İstanbul’daki kentsel dönüşüm yol haritasını ve gelinen noktayı AA muhabiri Uğur Aslanhan ile konuştuk.

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