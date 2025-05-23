Dolar
39.03
Euro
44.25
Altın
3,334.14
ETH/USDT
2,658.70
BTC/USDT
110,720.00
BIST 100
9,439.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli'de "2. Uluslararası 15. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi"nde konuşuyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin Mayıs Ayı Buluşması'nda konuşuyor.
logo
Podcast

İsrailli diplomatlara Washington’da yapılan saldırıda hangi soru işaretleri oluştu?

Ömer Faruk Çalışkan  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
İsrailli diplomatlara Washington’da yapılan saldırıda hangi soru işaretleri oluştu?

Ankara
ABD’nin başkenti Washington’da iki İsrailli diplomatı öldüren saldırgan hakkında belirsizlikler sürerken, olayın Batı kamuoyunda İsrail’e yönelik bakışın değiştiği sırada meydana gelmesi dikkat çekti. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu konuya ilişkin detayları anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul merkezli 36 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 56 zanlı yakalandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 44 zanlı yakalandı

Benzer haberler

İsrailli diplomatlara Washington’da yapılan saldırıda hangi soru işaretleri oluştu?

İsrailli diplomatlara Washington’da yapılan saldırıda hangi soru işaretleri oluştu?

Dezavantajlı gruplar çalışma hayatında nasıl yer alıyor?

İspanya’da peş peşe gerçekleşen kesintiler siber saldırı olabilir mi?

Marmara’daki müsilaj deniz trafiğini nasıl etkiliyor?

Marmara’daki müsilaj deniz trafiğini nasıl etkiliyor?
İstanbul’daki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin ardından çatışma süreci nasıl ilerleyecek?

İstanbul’daki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin ardından çatışma süreci nasıl ilerleyecek?
İslam sanatlarına ilgi artıyor mu?

İslam sanatlarına ilgi artıyor mu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet