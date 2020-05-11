İsrail'in yeni Suriye stratejisi: Aktif caydırıcılıktan önleyici saldırıya
İsrail'in son dönemde benimsediği Suriye stratejisi çerçevesinde, daha önce sınır bölgeleriyle kısıtlı olan hava saldırılarını Suriye ve Lübnan'da İran'a ve İran destekli gruplara ait hedeflerin tamamını içerecek şekilde genişlettiği görülüyor.
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