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İsrail'in savaş suçlarına yönelik UCM’ye sunulan ek deliller neler?

Tuba Memiş  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
İsrail'in savaş suçlarına yönelik UCM’ye sunulan ek deliller neler?

Ankara
İstanbul 2 No'lu Barosu ve TBMM’den heyetler, İsrail'in özellikle kadın ve çocuklara yönelik savaş suçu ve soykırım suçları başta olmak üzere Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına iletti. Peki, Türkiye hangi delilleri sundu? İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ile konuştuk.

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