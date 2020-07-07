İsrail'in İran'a yönelik asimetrik savaşı ve İran'ın muhtemel tepkileri
İran’ın en önemli nükleer yakıt üretim merkezlerinden biri olan Natanz Nükleer Tesisi’nde meydana gelen ve büyük tahribata yol açan patlama, İsrail'in bu ülkeye yönelik olarak yürüttüğü asimetrik savaşın son örneği olarak görülüyor.
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