Dolar
29.06
Euro
31.84
Altın
2,041.68
ETH/USDT
2,278.70
BTC/USDT
42,816.00
BIST 100
7,969.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

İsrail'in hiçe saydığı “savaş ahlakı” neyi anlatıyor?

Yazar Demet Tezcan ile, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırı düzenleyen İsrail'in sivilleri bombalamasını, çocukları hedef almasını ve İsrail vatandaşlarının alaycılığını konuştuk.

Ümmühan Atak  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
İsrail'in hiçe saydığı “savaş ahlakı” neyi anlatıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye bürokrasisi büyük ve güçlü Türkiye için bir imkandır
Dilan ve Engin Polat soruşturmasına iki şüpheli daha eklendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz
İstanbul Valisi Gül'den fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısı

Benzer haberler

İsrail'in hiçe saydığı “savaş ahlakı” neyi anlatıyor?

İsrail'in hiçe saydığı “savaş ahlakı” neyi anlatıyor?

İklim kriziyle mücadelede tarımın nasıl bir rolü var?

11. Boğaziçi Film Festivali’ne “Filistin“ seçkisi damgasını vuracak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantısı nasıl geçti?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantısı nasıl geçti?
Yazar Mustafa Çalık ardında nasıl bir edebi miras bıraktı?

Yazar Mustafa Çalık ardında nasıl bir edebi miras bıraktı?
Anlaşmazlıklar gölgesinde gerçekleşen Çin-AB Zirvesinde neler yaşandı?

Anlaşmazlıklar gölgesinde gerçekleşen Çin-AB Zirvesinde neler yaşandı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet