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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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İsrail'in hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılar Gazze'deki çocukları nasıl etkiliyor?

Ümmühan Atak  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
İsrail'in hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılar Gazze'deki çocukları nasıl etkiliyor?

Ankara

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik hedef gözetmeyen saldırıları, çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybetmesine sebep oldu. Rakamlar 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin yarısının kadın ve çocuk olduğunu gösteriyor. Söz konusu saldırılıların bölgedeki kadın ve çocukları nasıl etkilediğini, Yazar Peren Birsaygılı Mut ile konuştuk.

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