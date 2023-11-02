İsrail'in hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılar Gazze'deki çocukları nasıl etkiliyor?
Ankara
İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik hedef gözetmeyen saldırıları, çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybetmesine sebep oldu. Rakamlar 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin yarısının kadın ve çocuk olduğunu gösteriyor. Söz konusu saldırılıların bölgedeki kadın ve çocukları nasıl etkilediğini, Yazar Peren Birsaygılı Mut ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.