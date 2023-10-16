İsrail'in fosfor bombası kullandığı nasıl kanıtlandı?
İsrail’in, Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığı, Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflarda açıkça görüldü. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ile uluslararası savaş hukukuna göre kullanımı yasak olan beyaz fosfor bombasını ve etkilerini konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.