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İsrail ordusunun, Sderot kentinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar görülüyor.
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İsrail'in fosfor bombası kullandığı nasıl kanıtlandı?

Tuba Memiş  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
İsrail'in fosfor bombası kullandığı nasıl kanıtlandı?

İsrail’in, Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığı, Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflarda açıkça görüldü. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ile uluslararası savaş hukukuna göre kullanımı yasak olan beyaz fosfor bombasını ve etkilerini konuştuk.

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