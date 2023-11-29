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İsrail yanlısı küresel hegemonya Elon Musk'a diz mi çöktürdü?

Sefa Şengül  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
İsrail yanlısı küresel hegemonya Elon Musk'a diz mi çöktürdü?

Ankara

Sosyal medya platformlarında Filistin yanlısı içeriklerin engellenmesi tartışma konusu olurken, X platformunun sahibi Elon Musk bu konuda özgürlükçü bir tutum sergileyeceklerini ifade etmişti. Fakat, Musk’ın İsrail ziyaretinde yapılan açıklamalar, Filistin konusunda sadece X'in değil, Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydu internet şirketi için de politikaların değişeceğine dair sinyaller verdi. Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.

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