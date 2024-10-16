İsrail yandaşları, Gazze’de yaşanan vahşeti anlatan makaleye nasıl tepki gösterdi?
Ankara
İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'de çalışan gönüllü doktorlar ve hemşireler, görev yaptıkları hastanelerde şahit oldukları "dehşeti" anlattığı New York Times makalesine, İsrail lobisi nasıl tepki verdi? Söz konusu makaledeki vahşeti yalanlamaya çalışan İsrail destekçileri, küresel basına nasıl baskı yapıyor? New York Times makalenin arkasında durdu mu? Anadolu Ajansı New York Muhabiri İslam Doğru ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.