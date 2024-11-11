İsrail taraftarlarının taşkınlık çıkardığı Amsterdam’da neler yaşandı?
Ankara
UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynayacağı maç için Maccabi Tel Aviv takımı Hollanda’ya gitmişti. Ancak Amsterdam’daki Tel Aviv taraftarları olay çıkarttı. Netanyahu hükümetinin ülkede provokasyon çıkardığına yönelik iddialar var. Amsterdam’da neler yaşandı? Anadolu Ajansı Amsterdam Muhabiri Selman Aksünger anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.