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İsrail taraftarlarının taşkınlık çıkardığı Amsterdam’da neler yaşandı?

Tuba Memiş  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
İsrail taraftarlarının taşkınlık çıkardığı Amsterdam’da neler yaşandı?

Ankara

UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynayacağı maç için Maccabi Tel Aviv takımı Hollanda’ya gitmişti. Ancak Amsterdam’daki Tel Aviv taraftarları olay çıkarttı. Netanyahu hükümetinin ülkede provokasyon çıkardığına yönelik iddialar var. Amsterdam’da neler yaşandı? Anadolu Ajansı Amsterdam Muhabiri Selman Aksünger anlattı.

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