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İsrail, Philadelphi Koridoru’nda neden ısrarcı?

Tuba Memiş  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
İsrail, Philadelphi Koridoru’nda neden ısrarcı?

Ankara
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın İsrail ziyaretinin ardından İsrail heyeti, Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nı görüşmek üzere Mısır'a gitti. ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde, "Gazze'de ateşkes görüşmelerinin tamamlanmasının aciliyetini" vurguladı. Öte yandan muhalefetin Netanyahu’ya istifa çağrısı da gündemde. Tüm detayları, Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı ile konuştuk.

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