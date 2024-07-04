Dolar
32.56
Euro
35.25
Altın
2,357.33
ETH/USDT
3,140.00
BTC/USDT
57,486.00
BIST 100
10,742.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

İsrail-Lübnan gerilimi nereye varacak?

İsrail-Lübnan arasındaki gerilim, sınır hattında İsrail ordusu ve Hizbullah arasında her gün kan dökülen bir santranca dönüştü. Olayların hangi noktaya tırmanabileceğini, Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
İsrail-Lübnan gerilimi nereye varacak?

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul Valisi Gül: Terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 122 operasyonda 4 bin 466 şahıs yakalandı
Marmara'nın doğusu ile Kütahya için sağanak uyarısı
Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunda çalışmalar sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı

Benzer haberler

İsrail-Lübnan gerilimi nereye varacak?

İsrail-Lübnan gerilimi nereye varacak?

Avrupa Parlamentosu seçimleri Almanya siyasetini nasıl etkiledi?

İsrail’in işlediği savaş suçlarının tespit edildiği “Gazze Özel Raporu”nda neler var?

Gece müzeciliği ne kadar ilgi görüyor?

Gece müzeciliği ne kadar ilgi görüyor?
Sağlık sorunları yaşayan Biden, ABD başkan adaylığından çekilir mi?

Sağlık sorunları yaşayan Biden, ABD başkan adaylığından çekilir mi?
İran’da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl sonuçlanacak?

İran’da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl sonuçlanacak?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet