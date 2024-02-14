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İsrail, Lahey’den çıkan ön karara uymazsa neler olacak?

Tuba Memiş  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
İsrail, Lahey’den çıkan ön karara uymazsa neler olacak?

Ankara

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de görülmüştü. Güney Afrika’nın sunduğu iddiaların “makul seviyede” ispatlandığına karar veren mahkeme, İsrail’den 1 ay içinde rapor istedi. Peki İsrail, Lahey’den çıkan ön karara uymazsa neler olacak? Hukukçu Burcu Değirmencioğlu anlattı.

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