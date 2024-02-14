İsrail, Lahey’den çıkan ön karara uymazsa neler olacak?
Ankara
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de görülmüştü. Güney Afrika’nın sunduğu iddiaların “makul seviyede” ispatlandığına karar veren mahkeme, İsrail’den 1 ay içinde rapor istedi. Peki İsrail, Lahey’den çıkan ön karara uymazsa neler olacak? Hukukçu Burcu Değirmencioğlu anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.