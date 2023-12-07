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İsrail istihbaratının Hamas üyelerini hedeflemesine Türkiye sert yanıt verdi

Ömer Faruk Çalışkan  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
İsrail istihbaratının Hamas üyelerini hedeflemesine Türkiye sert yanıt verdi

İsrail istihbaratının Hamas mensuplarını bazı ülkelerde hedefleyeceğini ilan etmesi ne anlama geliyor? Türkiye’nin bu plana tepkisi ne oldu? Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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