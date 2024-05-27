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İstanbul’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Eminönü Beyazıt Meydanı’nda protesto ediliyor.
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İsrail’in tüm uyarılara rağmen saldırdığı Refah kentinde son durum ne?

İsrail'in Gazze’deki katliamı devam ediyor. Dün gece Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti. Refah’taki son durumu, Anadolu Ajansı Muhabiri Esat Fırat ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
İsrail’in tüm uyarılara rağmen saldırdığı Refah kentinde son durum ne?

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