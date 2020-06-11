İsrail’in toprak gasbında son perde: Batı Şeria’nın ilhakı
Yaklaşık bir buçuk yıl devam eden siyasi kaosun ardından kurulan İsrail hükümetinin ilk icraat olarak gündeme aldığı Batı Şeria'nın ilhak planı, İsrail'in kuruluşundan bu yana Filistin topraklarına yönelik toprak gasbının son perdesi durumunda.
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