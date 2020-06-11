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İsrail’in toprak gasbında son perde: Batı Şeria’nın ilhakı

Yaklaşık bir buçuk yıl devam eden siyasi kaosun ardından kurulan İsrail hükümetinin ilk icraat olarak gündeme aldığı Batı Şeria'nın ilhak planı, İsrail'in kuruluşundan bu yana Filistin topraklarına yönelik toprak gasbının son perdesi durumunda.

11.06.2020
İsrail’in toprak gasbında son perde: Batı Şeria’nın ilhakı

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İspanya'da dört günden beri Kovid-19'dan yeni ölüm rapor edilmedi
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