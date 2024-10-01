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İsrail’in Lübnan’a karadan saldırması, bölgedeki çatışmayı nasıl tetikleyecek?

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları başladığını duyurdu. Detayları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ufuk Necat Taşçı ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İsrail’in Lübnan’a karadan saldırması, bölgedeki çatışmayı nasıl tetikleyecek?

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