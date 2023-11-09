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İsrail’in kuruluşuna giden süreç nasıl gelişti?

Betül Sümeyye Us  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
İsrail’in kuruluşuna giden süreç nasıl gelişti?

1917’de İngiliz güçlerinin Osmanlı hakimiyetindeki Filistin bölgesini işgalinin ardından, bölgedeki demografik yapı nasıl ve kim tarafından değiştirildi? İsrail'in 14 Mayıs 1948'de Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin arka planını ve ‘Nekbe’ hadisesini, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Afacan ile konuştuk Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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