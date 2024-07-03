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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garı ve Arkeoloji Alanı'nda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
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İsrail’in işlediği savaş suçlarının tespit edildiği “Gazze Özel Raporu”nda neler var?

Ümmühan Atak  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
İsrail’in işlediği savaş suçlarının tespit edildiği “Gazze Özel Raporu”nda neler var?

Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) tarafından hazırlanan “Dünyanın En Büyük Açık Hava Hapishanesinden Dünyanın En Büyük Çocuk Mezarlığına: Özel Rapor”, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan insani felaketin boyutlarını ele alıyor. Detayları, Kamu Denetçisi Dr. Fatma Benli Yalçın ile konuştuk.

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