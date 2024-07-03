İsrail’in işlediği savaş suçlarının tespit edildiği “Gazze Özel Raporu”nda neler var?
Ankara
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) tarafından hazırlanan “Dünyanın En Büyük Açık Hava Hapishanesinden Dünyanın En Büyük Çocuk Mezarlığına: Özel Rapor”, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan insani felaketin boyutlarını ele alıyor. Detayları, Kamu Denetçisi Dr. Fatma Benli Yalçın ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.