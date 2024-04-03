İsrail’in, Gazze’de Batılı yardım görevlilerini öldürmesi nasıl yankı buldu?
Ankara
7 Ekim’den beri Gazze Şeridi’nde yaklaşık 33 bin insanı öldüren İsrail, Batılı yardım görevlilerini de hedef aldı. İsrail, saldırıya gelen tepkilerin ardından “özür diledi”. Kudüs’teki Anadolu Ajansı Muhabiri Mehmet Alaca ile Gazze’de yaşananları konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.