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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
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İsrail’in Batı Şeria’daki saldırıları neden şiddetleniyor?

Tuba Memiş  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
İsrail’in Batı Şeria’daki saldırıları neden şiddetleniyor?

İsrail’in Gazze’ye saldırıları 25. gününde devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'ya da hava saldırısı ve baskınlar düzenleniyor.  Bölgedeki son durumu Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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