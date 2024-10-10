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İsrail’i destekleyen küresel şirketler ekonomik boykottan nasıl etkileniyor?

Betül Sümeyye Us  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
İsrail’i destekleyen küresel şirketler ekonomik boykottan nasıl etkileniyor?

Ankara

İsrail’in Gazze’de soykırımına karşı başlatılan ekonomik boykot, tüm dünyada devam ediyor. İsrail’e destek verdiğini açıklayan ve İsrail’e yardımlarda bulunan uluslararası şirketler küresel boykottan nasıl etkilendi? Boykotun sürdürülebilirliği nelere bağlı? Detayları, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ile konuştuk.

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