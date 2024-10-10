İsrail’i destekleyen küresel şirketler ekonomik boykottan nasıl etkileniyor?
Ankara
İsrail’in Gazze’de soykırımına karşı başlatılan ekonomik boykot, tüm dünyada devam ediyor. İsrail’e destek verdiğini açıklayan ve İsrail’e yardımlarda bulunan uluslararası şirketler küresel boykottan nasıl etkilendi? Boykotun sürdürülebilirliği nelere bağlı? Detayları, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.