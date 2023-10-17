Dolar
27.92
Euro
29.51
Altın
1,926.06
ETH/USDT
1,582.00
BTC/USDT
28,410.00
BIST 100
7,983.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da Marmara Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Podcast

İsrail-Filistin çatışmasından önce Gazze Şeridi’nde yaşam nasıl devam ediyordu?

Gazze Şeridi’nde son çatışma öncesi nasıl bir hayat sürdürüldüğünü Uluslararası Yoksulluğu Ortadan Kaldırma Günü’nde, Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Mücahit Aydemir’le konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
İsrail-Filistin çatışmasından önce Gazze Şeridi’nde yaşam nasıl devam ediyordu?

AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Zeytinburnu'ndaki patlama davasında mütalaa açıklandı
TCDD'den "Marmaray'ın Tuzla istasyonunda doğal gaz kaçağı olduğu" ihbarına ilişkin açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 2024'te Mekke Yolu projesinin uygulama alanını genişletmeyi hedefliyoruz
Azerbaycan'da, Türkiye ile "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı yapılacak
Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısı

Benzer haberler

İsrail-Filistin çatışmasından önce Gazze Şeridi’nde yaşam nasıl devam ediyordu?

İsrail-Filistin çatışmasından önce Gazze Şeridi’nde yaşam nasıl devam ediyordu?

Avrupa genelinde Filistin’e destek gösterileri nasıl engelleniyor?

İsrail'in fosfor bombası kullandığı nasıl kanıtlandı?

Art arda yaşanan depremlerle sarsılan Afganistan’da son durum ne?

Art arda yaşanan depremlerle sarsılan Afganistan’da son durum ne?
Attila İlhan’ın şiirleri neden çok sevildi?

Attila İlhan’ın şiirleri neden çok sevildi?
Filistin-İsrail çatışmasında siber cephe mi açıldı?

Filistin-İsrail çatışmasında siber cephe mi açıldı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet