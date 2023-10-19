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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
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İsrail-Filistin çatışması İran kamuoyunda nasıl yer buldu?

Ömer Faruk Çalışkan  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
İsrail-Filistin çatışması İran kamuoyunda nasıl yer buldu?

İran’da devletin ve kamuoyunun Gazze Şeridi’ndeki İsrail saldırılarına nasıl baktığını, Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Haydar Şahin ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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