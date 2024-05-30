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İsrail’e açılan soykırım davası Güney Afrika seçimlerine nasıl yansıdı?

Tuba Memiş  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
İsrail’e açılan soykırım davası Güney Afrika seçimlerine nasıl yansıdı?

Ankara
Güney Afrika'daki genel seçimlerde oy kullanma işlemleri sona erdi. Anadolu Ajansı Cape Town Muhabiri Murat Özgür Güvendik ile seçimin seyrini ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde Güney Afrika tarafından İsrail’e açılan soykırım davasının ülkedeki yansımalarını konuştuk.

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