İsrail’de "Omicron" varyantının artışı ile salgınla mücadele yönteminde değişikliğe gidildi
Dünya Kovid-19 ile mücadele ederken yeni varyant “Omicron” tüm dünyada yayılıyor. Bazı ülkeler salgın ile mücadele yöntemini değiştirdi. Bu ülkelerden biri İsrail. Peki İsrail’de son durum nedir, salgınla mücadelede yeni yol haritası işe yarayacak mı? Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Mücahit Aydemir yanıtladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.