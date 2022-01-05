Dolar
13.63
Euro
15.45
Altın
1,823.76
ETH/USDT
3,789.40
BTC/USDT
46,397.00
BIST 100
2,005.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

İsrail’de "Omicron" varyantının artışı ile salgınla mücadele yönteminde değişikliğe gidildi

Tuba Memiş   | 05.01.2022
İsrail’de "Omicron" varyantının artışı ile salgınla mücadele yönteminde değişikliğe gidildi

Dünya Kovid-19 ile mücadele ederken yeni varyant “Omicron”  tüm dünyada yayılıyor. Bazı ülkeler salgın ile mücadele yöntemini değiştirdi. Bu ülkelerden biri İsrail. Peki İsrail’de son durum nedir, salgınla mücadelede yeni yol haritası işe yarayacak mı? Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Mücahit Aydemir yanıtladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da 24 bin 590 ile en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 830 bini geçti
Kıbrıs Rum kesiminde öğrencilerden 48 saatte bir Kovid-19 testi istenecek
Çocuklarda solunum yolu hastalıkları arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı, 1 ilde değişmedi

Benzer haberler

İsrail’de "Omicron" varyantının artışı ile salgınla mücadele yönteminde değişikliğe gidildi

İsrail’de "Omicron" varyantının artışı ile salgınla mücadele yönteminde değişikliğe gidildi

Görseller konuşuyor (5 Ocak 2022)

Savunma ve havacılık sanayisi 2021 yılını yeni ihracat rekoruyla geride bıraktı

Türkiye’de Braille eğitiminin dünyadaki yeri

Türkiye’de Braille eğitiminin dünyadaki yeri
AA Yılın Fotoğrafları oylamasının birincileri fotoğrafların hikayesini anlattı

AA Yılın Fotoğrafları oylamasının birincileri fotoğrafların hikayesini anlattı
Metaverse'de 'sanal gerçeklik' ne kadar gerçek?

Metaverse'de 'sanal gerçeklik' ne kadar gerçek?