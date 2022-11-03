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İsrail’de Netanyahu, aşırı sağcı müttefikleriyle iktidara geliyor

Sefa Şengül   | 03.11.2022
İsrail’de Netanyahu, aşırı sağcı müttefikleriyle iktidara geliyor

Ankara
İsrail’de son üç buçuk yılda yapılan beşinci seçim, Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcılarla kurduğu ittifakı iktidara taşıyor. Peki bu platformda kimler var? Seçim sonuçları İsrail’e ve uluslararası arenaya neler getirecek? Kudüs’teki AA muhabirleri Enes Canlı ve Mücahit Aydemir ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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