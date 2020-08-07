İsrail’de muhalefetin hayal kırıklığı ve hükümet karşıtı protestolar
Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik yıkım, mücadelede hükümetleri başarısız bulan birçok ülkede protestolara yol açtı ancak hiçbirinde eylemler İsrail’deki kadar sert değil ve kimse tepkisini İsrail’de olduğu gibi tek bir kişiye yöneltmiyor.
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