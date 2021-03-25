İsrail’de koalisyon senaryoları yeniden yazılıyor
İsrail’de son erken seçim 23 Mart Salı günü gerçekleştirildi. Güncel duruma göre, oyların yaklaşık yüzde 90’ının sayıldığı seçimde en merak edilen konu, bu kez herhangi bir bloğun koalisyon kurmaya yetecek çoğunluğa ulaşıp ulaşamadığı oldu.
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