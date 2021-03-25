Euro
9.47
Dolar
7.99
BIST 100
1,402.48
Altın
1,731.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İlbank 2020 Genel Kurulu'nda konuşuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı
logo
Podcast

İsrail’de koalisyon senaryoları yeniden yazılıyor

İsrail’de son erken seçim 23 Mart Salı günü gerçekleştirildi. Güncel duruma göre, oyların yaklaşık yüzde 90’ının sayıldığı seçimde en merak edilen konu, bu kez herhangi bir bloğun koalisyon kurmaya yetecek çoğunluğa ulaşıp ulaşamadığı oldu.

Halil İbrahim Ciğer   | 25.03.2021
İsrail’de koalisyon senaryoları yeniden yazılıyor

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti
Bulgaristan'da Kovid-19 vaka sayısı hızla artıyor
Zonguldak BEÜ'de Kovid-19'un vücutta çoğalmasını engelleyen etken madde geliştirildi
AstraZeneca, aşısının Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda ısrarcı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Kovid-19'la mücadele yöntemleri tartışılıyor

Benzer haberler

Görseller konuşuyor (25 Mart 2021)

Görseller konuşuyor (25 Mart 2021)

İsrail’de koalisyon senaryoları yeniden yazılıyor

Başlama Vuruşu - A Milli Futbol Takımı Hollanda zaferiyle başladı

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (25 Mart 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (25 Mart 2021)
Yeşil Mutabakat küresel ekonomide dengeleri nasıl değiştirecek?

Yeşil Mutabakat küresel ekonomide dengeleri nasıl değiştirecek?
Filistin siyasetinde Dahlan tehlikesi

Filistin siyasetinde Dahlan tehlikesi