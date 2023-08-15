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İsrail’de işgale karşı çıkan bazı Yahudi grupları, yargı reformuna nasıl tepki gösterdi?

İsrail’de işgal karşıtı kimlikleriyle de bilinen bazı Yahudi grupları, ülkede yargı bağımsızlığını ortadan kaldıracağı gerekçesiyle protestolara neden olan “yargı reformu”na da tepki verdiler. AA Kudüs Muhabiri Mücahit Aydemir ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
İsrail’de işgale karşı çıkan bazı Yahudi grupları, yargı reformuna nasıl tepki gösterdi?

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