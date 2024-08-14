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İsrail’de insan haklarına yönelik hukuksuzluklar nasıl meşrulaştırılmaya çalışılıyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
İsrail’de insan haklarına yönelik hukuksuzluklar nasıl meşrulaştırılmaya çalışılıyor?

Ankara
Filistinlilere işkenceyi meşru kılmak için ülkedeki aşırı sağcıların yargı darbesine giriştiği İsrail, nasıl bir devlet düzenini temsil ediyor? İsrail’de insan haklarına yönelik hukuksuzluklar, nasıl meşru kılınmaya çalışılıyor? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer ile konuştuk.

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