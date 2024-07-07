İspanyol basınının peşine düştüğü AA fotoğrafının hikayesi ne?
Ankara
EURO 2024’te Fransa’yı eleyerek yarı final bileti alan İspanya’nın ortaya koyduyu oyun beğeni toplarken, Fabian Ruiz’in tek hareketle 3 Alman yıldızı oyundan düşürdüğü o anın fotoğrafını Serdar Alakuş çekti. İspanyol basını ise o ikonik ana ait fotoğrafın peşine düştü. Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Serdar Alakuş ile fotoğrafın hikayesini konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.