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İspanyol basınının peşine düştüğü AA fotoğrafının hikayesi ne?

Sefa Şengül  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
İspanyol basınının peşine düştüğü AA fotoğrafının hikayesi ne? Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş - AA

Ankara

EURO 2024’te Fransa’yı eleyerek yarı final bileti alan İspanya’nın ortaya koyduyu oyun beğeni toplarken, Fabian Ruiz’in tek hareketle 3 Alman yıldızı oyundan düşürdüğü o anın fotoğrafını Serdar Alakuş çekti. İspanyol basını ise o ikonik ana ait fotoğrafın peşine düştü. Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Serdar Alakuş ile fotoğrafın hikayesini konuştuk.

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