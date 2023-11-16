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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor
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İspanya’da yeni hükümetin ortakları İsrail’le ilişkilerin kesilmesini istiyor

Ömer Faruk Çalışkan  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
İspanya’da yeni hükümetin ortakları İsrail’le ilişkilerin kesilmesini istiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in İsrail’e yönelik eleştirilerini yeterli bulmayan hükümet ortakları hangileri? Hükümet bugün güvenoyu alabilecek mı? Madrid’deki Anadolu Ajansı Muhabiri Şenhan Bolelli ile konuştuk.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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