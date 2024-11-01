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İspanya’da yaşanan sel felaketinde son durum ne?

Betül Sümeyye Us  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
İspanya’da yaşanan sel felaketinde son durum ne?

İstanbul
İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 150’yi geçti. İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü’nün (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağış nasıl bir hasara yol açtı? Anadolu Ajansı Madrid Muhabiri Şenhan Bolelli afet bölgesindeki son durumu anlattı.

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