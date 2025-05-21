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İspanya’da peş peşe gerçekleşen kesintiler siber saldırı olabilir mi?

İspanya’da önce büyük bir elektrik kesintisi ardından telefon ve internet hizmetlerinin çökmesi kamuoyunda siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Tüm detayları Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu ile konuştuk.

Tuba Memiş Çürük  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
İspanya’da peş peşe gerçekleşen kesintiler siber saldırı olabilir mi?

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