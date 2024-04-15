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İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği hava saldırıları ABD’de nasıl yankı buldu?

İran’ın Cumartesi akşamı İsrail’e yönelik yaptığı misillemenin ABD’de Biden yönetimi tarafından nasıl değerlendirildiğini, Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği hava saldırıları ABD’de nasıl yankı buldu?

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