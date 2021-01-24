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İran'da muhafazakarların ABD ile yeni dönemde 'siyasi kazanç' hesapları

ABD'de göreve başlayan Biden'ın nükleer anlaşmaya dönmesini ve Trump döneminde başlatılan ağır ekonomik yaptırımlardan kurtulmayı ümit eden İran, ABD'de yaşanan iktidar değişikliğinden en fazla fayda sağlayacağı düşünülen ülkelerin başında geliyor.

Halil İbrahim Ciğer   | 24.01.2021
İran'da muhafazakarların ABD ile yeni dönemde 'siyasi kazanç' hesapları

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