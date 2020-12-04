İran'da Fahrizade suikastı
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Ankara
İran, nükleer faaliyetlerinin en önemli ismi Fahrizade'nin öldürülmesine cevap verecek mi?
Tahran rejimi, ABD'de yönetimin değişmesini ambargodan kurtuluş umudu olarak görüyor mu?
İran'daki siyasi kanatlar, neleri amaçlıyor?
Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Muhammed Kurşun anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.