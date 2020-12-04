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Bakan Dönmez, "Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi"ne video konferans aracılığıyla katılıyor
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İran'da Fahrizade suikastı

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.

Ömer Faruk Çalışkan   | 04.12.2020
İran'da Fahrizade suikastı

Ankara

İran, nükleer faaliyetlerinin en önemli ismi Fahrizade'nin öldürülmesine cevap verecek mi?

Tahran rejimi, ABD'de yönetimin değişmesini ambargodan kurtuluş umudu olarak görüyor mu?

İran'daki siyasi kanatlar, neleri amaçlıyor?

Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Muhammed Kurşun anlatıyor.

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