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İran ve Azerbaycan arasında yükselen tansiyon

Ömer Faruk Çalışkan   | 07.10.2021
İran ve Azerbaycan arasında yükselen tansiyon

Ermenistan işgali altındaki toprakların kurtarılmasından beri geçen bir yılda Azerbaycan bu topraklardaki egemenlik haklarını artık tam olarak uygulamaya başladı.

İran ise Ermenistan'la kara ticaretinin güzergahı olan Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan kontrolüne geçmesini kabullenmekte zorlanıyor. Bu sebeple tansiyonu yükseltmek, sınırda askeri tatbikat yapmaktan çekinmiyor. Son durumu Tahran'daki AA muhabiri Muhammet Kurşun'la konuştuk.

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