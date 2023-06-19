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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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İran-Suudi Arabistan normalleşmesi bölgeye nasıl yansıyacak?

Küresel koşulların da etkisiyle onlarca yıldır rekabet halinde olan iki devletin normalleşme yönünde attığı adımların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, İRAM Başkanı Dr. Hakkı Uygur ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
İran-Suudi Arabistan normalleşmesi bölgeye nasıl yansıyacak?

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