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İran nükleer müzakerelere yaptırımlar altında devam edecek mi?

İran’la batı ülkeleri arasında nükleer anlaşma için müzakereler devam ederken İngiltere, İran’a yönelik yaptırımları arttırıyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 15.12.2022
İran nükleer müzakerelere yaptırımlar altında devam edecek mi?

İran’la batı ülkeleri arasında nükleer anlaşma için müzakereler devam ederken İngiltere, İran’a yönelik yaptırımları arttırıyor. İran tarafı ise müzakerelerin ‘baskı altında devam ettirilemez’ olduğunu belirtti. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Hakkı Uygur ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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