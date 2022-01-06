İran’ın nükleer anlaşma umudu

İranlı yetkililer, 4+1 ülkeleri ile nükleer müzakerelerde anlaşmaya varıldığı umudunu yaysa da hem ABD’nin muhtemel tutumu hem de gerçekten böyle bir anlaşmaya varılıp varılmadığı konusundaki tartışmalar sürüyor. Ekonomik sıkıntılar yüzünden acilen yaptırımlardan sıyrılmak isteyen İran rejiminin durumunu Tahran’daki AA muhabiri Muhammet Kurşun’a sorduk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.